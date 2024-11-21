Врач предупреждает: популярная косметическая процедура может спровоцировать инсульт

Для большинства людей мытьё головы в салоне красоты — это приятный момент, но он таит в себе угрозу. Об этом предупредил доктор Арун Наик, консультант-нейрохирург из Индии.

По его словам, обычное мытьё головы в салоне красоты может спровоцировать развитие инсульта. Всё дело в слишком сильном наклоне головы.

Эксперт объяснил, что неудобное положение может привести к сдавливанию или повреждению артерий шеи, что может ограничить приток крови к мозгу. В менее тяжёлых случаях это может вызвать неприятные ощущения, такие как головокружение, нечёткость зрения, онемение, невнятная речь.

Но если артерии сдавливаются в течение более длительного периода времени, это может привести к смертельному заболеванию.

Люди с высоким кровяным давлением, диабетом или имеющие в анамнезе проблемы с шеей подвержены большему риску.

В медицине это явление получило название «синдром салона красоты» — первый случай был зарегистрирован в США в 1993 году.