Приготовила яйца в микроволновке: Николь Кидман призналась, что не умеет готовить

Актриса призналась, что не может научиться даже варить яйца. Николь Кидман достигла вершины в карьере, однако ради этого ей пришлось пожертвовать более приземлёнными вещами. Звезда фильма «Практическая магия» рассказала, что не умеет готовить. Из-за этого она не раз попадала в неловкие ситуации.

Я не умею готовить. Совсем. Как вы обычно варите яйца? Я, например, однажды решила приготовить их в микроволновке. В итоге случился взрыв, — рассказала Кидман в видео для соцсетей издания W Magazine.

В другой раз актриса налила масло на раскалённую сковороду и чуть не устроила пожар. Это была последняя капля для дочерей Николь. Они попросили маму больше никогда не проводить кулинарные эксперименты и заказывать доставку готовой еды — так точно безопаснее.

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