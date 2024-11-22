Популярные в 90-х брюки могут стать трендовой заменой джинсам

Это простой способ разнообразить гардероб. Стилисты рассказали, чем заменить порядком наскучившие классические джинсы. Эксперты предлагают вспомнить один из главных трендов 90-х — атласные брюки с широкими штанинами.

Знаменитости и инфлюенсеры уже вовсю внедряют штаны такой модели в свои повседневные образы. За последние несколько месяцев в атласных брюках выходили Зендея, Джиджи Хадид и другие звёзды. Главная изюминка этого предмета гардероба заключается в функциональности. Носить штаны из атласной ткани можно с базовыми вещами, а можно стилизовать их и создавать образы, достойные Недели моды в Париже.

Подобные брюки вошли в коллекции мировых брендов. Найти их можно в новых линейках Loewe, Max Mara, Khaite, Toteme и многих других марок. Вероятно, атласные штаны станут одним из ключевых трендов будущего модного сезона.

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