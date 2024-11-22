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Венсан Кассель и Нара Баптиста произвели фурор редким выходом в свет

Венсан Кассель и Нара Баптиста произвели фурор редким выходом в свет
Венсан Кассель и Нара Баптиста
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Пара побывала на премьере фильма. Венсан Кассель и его возлюбленная Нара Баптиста появились на ковровой дорожке, приуроченной к выходу фильма «Сент-Экзюпери». Мероприятие состоялось 20 ноября в Париже.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Фото: Antoine Flament/Getty Images

Кассель и Баптиста выбрали для выхода в свет элегантные образы. Актёр позировал перед камерами в белом свитере и джинсах, а также в пальто песочного оттенка. Нара же надела чёрное платье-пиджак в «школьном» стиле и классические лодочки.

В последнее время возлюбленные не так часто бывают на светских мероприятиях. В сентябре они сообщили, что в скором времени в их семье случится пополнение. Это первый совместный ребёнок звёздной пары. У Касселя также есть трое детей от предыдущих браков.

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