Джаред Лето поделился атмосферными фото из похода в горы

Глядя на атмосферные снимки актёра, так и хочется отправиться покорять вершины. Джаред Лето уже много лет ведёт активный образ жизни, а скалолазание – его главное увлечение. Фронтмен группы 30 Seconds To Mars поделился фотографиями из очередной вылазки в горы.

Джаред Лето Фото: Из личного архива Джареда Лето

Джаред занимается скалолазанием уже давно. Несколько лет назад он даже выпустил документальный фильм, посвящённый своему хобби. За плечами Лето сотни восхождений. Бо́льшую часть свободного времени артист проводит в походах, чаще всего его можно встретить не на ковровых дорожках, а где-нибудь вдали от цивилизации.

Джаред рассказывал, что скалолазание – не просто занятие для души. По мнению певца, этот вид спорта помогает ему сохранять молодость и бодрость. Что ж, глядя на Лето, которому через месяц стукнет 53, в это нельзя не поверить.

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