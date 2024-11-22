Ночь на 21 ноября в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений

Москва установила новый температурный рекорд. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец в своём телеграм-канале, температура воздуха в столице достигла +6,1 градуса. Это значение стало самым высоким ночным показателем тепла за всю историю регулярных метеоизмерений в Москве для 21 ноября.

Температура оказалась на 9 градусов выше климатической нормы и больше соответствует погоде сентября, чем поздней осени. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 2015 году, когда температура составляла +3,8 градуса.

Евгений Тишковец подчеркнул, что подобные погодные условия в ноябре характерны скорее для стран Южной Европы, таких как Италия, Испания и Греция, и больше соответствуют субтропическому климату, чем умеренному климату Москвы.

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