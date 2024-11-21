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Скуф, абьюз и другие: названы слова, претендующие на звание «Слово 2024 года»

Скуф, абьюз и другие: названы слова, претендующие на звание «Слово 2024 года»
Самые популярные слова
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Эксперты оценили динамику и частоту их употребления в СМИ и поисковых запросах. Лингвисты портала «Грамота.ру» назвали 11 слов, которые претендуют на звание «Слово 2024 года» из-за своей популярности.

В список претендентов на победу вошли слова, которые хорошо знакомы многим любителям здорового образа жизни, психологии и различных ментальных практик для работы над собой: «инсайт», «абьюз», «аскеза», «сап».

Кроме того, в список попали слова, которые часто встречаются в лексиконе активных пользователей социальных сетей. Среди них: «нарратив», «скуф», «нормис», а также «прилёт». Эксперты установили не только то, насколько часто они встречаются в интернете, но и также определили их общественную значимость.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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