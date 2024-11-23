Красивый финал: 23 и 24 ноября в Москве пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость»

Участники стартов смогут почувствовать себя профессиональными спортсменами. 23 и 24 ноября, в манеже НИУ МГСУ пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость». Желающие поучаствуют в забегах на спринтерских и средних дистанциях, а также посоревнуются в составе команд. Кроме того, в субботу и воскресенье тренеры Бегового сообщества проведут несколько мастер-классов для начинающих и опытных атлетов.

Первыми на старт выйдут участники спринтерских дистанций: 23 ноября они пробегут 60 м. Соревнования пройдут в два этапа – участников ждут отборочные и финальные забеги.

Сразу после этого свои силы попробуют любители длинного спринта. Они сделают это в рамках забегов на 400 м и 800 м. Завершением первого дня соревнований станет классическая эстафета 4х200 м.

Во второй соревновательный день любителей бега ждут старты на 200 м, которые тоже пройдут в два этапа. Любители длительных дистанций смогут испытать себя в дисциплине 1 500 м, а завершением бегового уик-энда станет смешанная шведская эстафета 200-400-600-800 м.

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