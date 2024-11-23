Участница реалити «Топ-модель по-американски» рассказала суровую правду о съёмках в шоу

Попасть на проект мечтали тысячи девушек из разных уголков планеты. Создатели шоу «Топ-модель по-американски» обещали дать его участницам хороший старт в модной карьере. Креативные съёмки, показы и работа с лучшими наставниками – всё это лишь одна сторона медали работы на программе.

Победительница одного из сезонов проекта Лиза Дамато, рассказала, что на самом деле приходилось терпеть участницам шоу «Топ-модель по-американски». По её словам, реалити не помогло ни одной из них построить карьеру. Во время съёмок шоураннеры заставляли девушек сидеть на жёстких диетах и не давали им возможности отдыхать. Многие модели страдали от недосыпа и находились на грани нервного срыва.

Это рабский труд! Им по большей части всё равно, что с тобой будет после шоу, жив ли ты в принципе. Эти люди никак не помогли мне подняться по карьерной лестнице. На мой взгляд, это шоу – обыкновенный мусор, — высказалась Дамато.

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