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Москву накроет снежный ураган: за сутки выпадет треть нормы осадков ноября

Москву накроет снежный ураган: за сутки выпадет треть нормы осадков ноября
Москву накроет снежный ураган
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Активный циклон «Каэтано» принесёт снег и мокрый снег в столицу России. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с RT.

Активный циклон «Каэтано» окажет значительное влияние на погодные условия в Москве в предстоящую субботу, 23 ноября. Ожидается облачность и осадки в виде снега и мокрого снега, которые начнутся ещё ночью.

За субботу в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков ноября. Возможно формирование временного снежного покрова, который к утру воскресенья может составить от 2 до 7 см.

Синоптик предупредил о возможных осложнениях, связанных с осадками. В частности, москвичей ожидают гололедица, налипание снега на провода и деревья.

Температура воздуха в Москве ближайшей ночью составит от 0 до -2 градусов, а днём поднимется до 0…+2 градусов. Ночью в воскресенье ожидается небольшое похолодание до отрицательных значений.

Под влиянием циклона произойдут резкие колебания атмосферного давления. Ожидается усиление ветра, особенно в ночное время и утром в субботу.

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