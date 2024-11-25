Погода в Москве на неделю: синоптики обещают возвращение тепла

В Гидрометцентре рассказали о погоде в столице России в ближайшие дни. Согласно данным метеорологов, большую часть времени регион будет находиться под влиянием антициклонных систем, что приведёт к преимущественно сухой погоде.

Лишь в четверг с прохождением атмосферного фронта с запада, с которым будет связана смена одного антициклона другим, прогнозируется снег небольшой и умеренной интенсивности. Температура будет меняться в небольшом интервале, близком или немного превышающем климатическую норму.

Во вторник, 26 ноября, температура в Москве будет колебаться от -2 до -4 градусов ночью и от +1 до -1 градусов днём. В ночь на среду похолодает до -5…-7 градусов, а в дневные часы тоже будет «минус»: от -1 до -3 градусов.

В четверг, 28 ноября, прогнозируется снег. Днём в Москве потеплеет до +1…-1 градуса. В пятницу и выходные дни воздух прогреется до +3…-3 градусов, плюсовая температура возможна и в ночные часы.

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