Блондинок признали обладательницами самого высокого уровня интеллекта среди девушек

Учёные разрушили популярный миф. Каждая обладательница светлых волос наверняка хотя бы раз в жизни слышала в свой адрес шутку о том, что блондинкам явно не повезло с уровнем интеллекта. Оказывается, на самом деле всё обстоит совершенно иначе. Исследователи выяснили, что уровень интеллекта белокурых женщин выше, чем у обладательниц волос других оттенков.

Среднее значение коэффициента IQ среди блондинок составляет 103,2 балла. На втором месте по данному показателю женщины с русыми волосами (102,7 балла). Почётная бронза досталась обладательницам рыжих волос (101,2 балла). У женщин с тёмным цветом волос средний уровень интеллекта составляет 100,5 балла.

Аналогичное исследование среди мужчин показало, что наиболее высоким IQ обладают шатены. Их уровень интеллекта в среднем достигает 105,4 балла. Блондины же оказались на втором месте с результатом 104,3 балла.

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