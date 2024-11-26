Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Блондинок признали обладательницами самого высокого уровня интеллекта среди девушек

Блондинок признали обладательницами самого высокого уровня интеллекта среди девушек
Блондинки
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные разрушили популярный миф. Каждая обладательница светлых волос наверняка хотя бы раз в жизни слышала в свой адрес шутку о том, что блондинкам явно не повезло с уровнем интеллекта. Оказывается, на самом деле всё обстоит совершенно иначе. Исследователи выяснили, что уровень интеллекта белокурых женщин выше, чем у обладательниц волос других оттенков.

Среднее значение коэффициента IQ среди блондинок составляет 103,2 балла. На втором месте по данному показателю женщины с русыми волосами (102,7 балла). Почётная бронза досталась обладательницам рыжих волос (101,2 балла). У женщин с тёмным цветом волос средний уровень интеллекта составляет 100,5 балла.

Аналогичное исследование среди мужчин показало, что наиболее высоким IQ обладают шатены. Их уровень интеллекта в среднем достигает 105,4 балла. Блондины же оказались на втором месте с результатом 104,3 балла.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Учёные выяснили, какие качества влияют на доверие
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android