Учёные назвали неожиданный напиток, который может снизить давление

Учёные выяснили, может ли употребление томатного сока снизить кровяное давление у пожилых людей с гипертонией. Результаты их работы были опубликованы в журнале Vocational Nursing Science.

В ходе исследования пожилые люди с высоким артериальным давлением пили томатный сок два раза в день в течение трёх суток. По данным исследовательской группы, даже такое кратковременное лечение привело к значительному снижению давления участников — со 160/100 мм рт. ст. до 150/90 мм рт. ст.

Как отмечают авторы, такой эффект, вероятно, обусловлен множеством полезных ингредиентов в помидорах. В 100 г овощей содержится 1 г белка, 4,2 г углеводов, 5 мг кальция, 360 мг калия, 0,5 мг железа, 40 мг витамина С и 6 мг витамина В.

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