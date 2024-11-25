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Дуэйн Джонсон поделился редкими фото с дочерями, сделанными во время важной поездки

Дуэйн Джонсон поделился редкими фото с дочерями. Снимки сделаны во время важной поездки
Дуэйн Джонсон
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Скала вместе с семьёй совместил приятное с полезным. Дуэйн Джонсон редко появляется на публике с дочерями Жасмин и Тианой – девочки растут вдали от внимания любопытных глаз, поэтому их не так часто можно увидеть с отцом на красных дорожках или других мероприятиях.

Недавно актёр вместе с семьёй побывал на Гавайях. Туда он прилетел не просто так. Джонсон вместе с дочками навестил пятерых подопечных благотворительного фонда, который занимается помощью тяжелобольным детям. Скала старается учить Жасмин и Тиану тому, насколько важно протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Дуэйн Джонсон с дочерями

Дуэйн Джонсон с дочерями

Фото: Из личного архива Дуэйна Джонсона

Я делаю всё возможное, чтобы не поддаваться эмоциям в такие моменты, но, наблюдая за всем этим, я становлюсь очень чувствительным, — написал Джонсон под трогательными кадрами, сделанными во время поездки.

Актёру особенно радостно осознавать, что постепенно его дочери учатся самостоятельно проявлять инициативу в подобных делах и всё чаще просят брать их с собой на различные благотворительные мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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