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Рэперша Lizzo поразила поклонников невероятным результатом похудения

Рэперша Lizzo поразила поклонников невероятным результатом похудения
Рэперша Lizzo
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Артистка сбросила больше 45 килограммов. Рэперша Лиззо (Lizzo) уже около года активно худеет и строит тело мечты. Успехи звезды, стоит отметить, впечатляют. Она изменилась до неузнаваемости. Рэперша продемонстрировала в личном блоге результат упорной работы над собой.

Поклонники Лиззо признаются, что до сих пор не могут поверить в то, насколько серьёзная трансформация случилась в жизни их любимицы. Подписчики поддерживают рэпершу в её стремлении похудеть и мотивируют на ведение ещё более активного образа жизни.

Рэперша Lizzo (Лиззо)

Рэперша Lizzo (Лиззо)

Фото: Из личного архива Лиззо

«Невероятное преображение!», «Не останавливайся. Ты уже прошла большую часть пути», «Красавица! Лиззо очень изменилась в положительную сторону», «Я рада, что она заботится о себе», «Мне нравится наблюдать за тем, как люди работают над собой и преодолевают себя», — пишут люди.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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