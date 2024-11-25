Рэперша Lizzo поразила поклонников невероятным результатом похудения

Артистка сбросила больше 45 килограммов. Рэперша Лиззо (Lizzo) уже около года активно худеет и строит тело мечты. Успехи звезды, стоит отметить, впечатляют. Она изменилась до неузнаваемости. Рэперша продемонстрировала в личном блоге результат упорной работы над собой.

Поклонники Лиззо признаются, что до сих пор не могут поверить в то, насколько серьёзная трансформация случилась в жизни их любимицы. Подписчики поддерживают рэпершу в её стремлении похудеть и мотивируют на ведение ещё более активного образа жизни.

Рэперша Lizzo (Лиззо) Фото: Из личного архива Лиззо

«Невероятное преображение!», «Не останавливайся. Ты уже прошла большую часть пути», «Красавица! Лиззо очень изменилась в положительную сторону», «Я рада, что она заботится о себе», «Мне нравится наблюдать за тем, как люди работают над собой и преодолевают себя», — пишут люди.

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