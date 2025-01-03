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Учёные выяснили, как одиночество ведёт к изменениям в работе головного мозга

Учёные выяснили, как одиночество ведёт к изменениям в работе головного мозга
Одиночество ведёт к изменениям в работе мозга
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Исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что у одиноких людей возникают уникальные нейронные реакции на популярные темы, такие как обсуждение знаменитостей. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Communications Psychology.

Одиночеством называют чувство социальной изоляции, которое может возникнуть, даже если вокруг есть люди. Это состояние часто сопровождается жизненными изменениями, отсутствием поддержки или социальным отторжением. Длительное одиночество негативно сказывается на психическом и физическом здоровье, вызывая депрессию, тревожность, снижение иммунитета и повышенный риск смерти.

Учёные предположили, что одинокие люди начинают воспринимать мир иначе, чем остальные, и чувствуют, что их мнение отличается от мнения большинства. Это усугубляет чувство одиночества.

Известно, что люди, имеющие социальные связи, обычно одинаково реагируют на популярные события и персоны. Учёные проверили, как одиночество изменяет эти реакции.

В экспериментах с использованием МРТ участники описывали известных личностей. Выяснилось, что нейроны одиноких участников реагировали на знаменитостей иначе, и это отражалось в их речи. Причём различия проявлялись в части мозга, связанной с социальными знаниями.

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