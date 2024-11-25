Фестиваль ULTRA100 возвращается: что ждёт любителей трейлраннинга

Продажа беговых слотов уже открыта! Фестиваль спорта, музыки и самовыражения вернётся в 2025-м. Событие пройдёт 16 и 17 августа в арт-парке ULTRA100 – именно там в октябре 2024 года открылась первая в Волжском площадка для стритбола.

Наш фестиваль всегда чуть больше, чем спорт. Здесь много различных коллабораций, связанных со спортом, искусством и творчеством. Фишка и изюминка этого сезона — новый стиль под названием эко-панк», — отметил генеральный директор проекта ULTRA100 Вячеслав Глухов.

Участники фестиваля смогут попробовать свои силы на девяти различных дистанциях трейлраннинга:

Дикий росток (500 м) – грунтовая трасса для юных атлетов возрастом от трёх до восьми лет;

Быстрая тропа (2 км) – бег по природному рельефу. Возрастные ограничения – 9+;

Быстрая тропа. Ночь (2 км) – вечерняя дистанция с финишем под открытие вечернего концерта на главной сцене фестиваля. Возрастные ограничения – 9+;

Сладкая пыль (6 км) – старт для самых сильных, смелых и выносливых. Принять участие могут атлеты старше 10 лет;

Горящий песок (10 км) – дистанция с видом на озеро и реку Ахтубу в жару и по песку. Возрастные ограничения – 12+.

Горящий песок. Ночь (10 км) – трейлраннинг под яркое огненное шоу вечернего фестиваля. Возрастные ограничения – 12+;

Горькая полынь (21 км) – полумарафон среди засухи, зноя и горькой полыни, подходит для участников старше 16 лет;

Молчаливая степь (45 км) – степной ультрамарафон со стартом от лагеря Сказка через посёлок Киляковка. Строго 18+;

Мёртвая вода (70 км) – пыль, песок, спуски и подъёмы и даже «мёртвая» вода – это лишь малая часть того, с чем предстоит столкнуться самым опытным атлетам. Возрастные ограничения – 18+.

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