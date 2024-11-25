Фестиваль ULTRA100 возвращается: что ждёт любителей трейлраннинга
Продажа беговых слотов уже открыта! Фестиваль спорта, музыки и самовыражения вернётся в 2025-м. Событие пройдёт 16 и 17 августа в арт-парке ULTRA100 – именно там в октябре 2024 года открылась первая в Волжском площадка для стритбола.
Наш фестиваль всегда чуть больше, чем спорт. Здесь много различных коллабораций, связанных со спортом, искусством и творчеством. Фишка и изюминка этого сезона — новый стиль под названием эко-панк», — отметил генеральный директор проекта ULTRA100 Вячеслав Глухов.
Участники фестиваля смогут попробовать свои силы на девяти различных дистанциях трейлраннинга:
- Дикий росток (500 м) – грунтовая трасса для юных атлетов возрастом от трёх до восьми лет;
- Быстрая тропа (2 км) – бег по природному рельефу. Возрастные ограничения – 9+;
- Быстрая тропа. Ночь (2 км) – вечерняя дистанция с финишем под открытие вечернего концерта на главной сцене фестиваля. Возрастные ограничения – 9+;
- Сладкая пыль (6 км) – старт для самых сильных, смелых и выносливых. Принять участие могут атлеты старше 10 лет;
- Горящий песок (10 км) – дистанция с видом на озеро и реку Ахтубу в жару и по песку. Возрастные ограничения – 12+.
- Горящий песок. Ночь (10 км) – трейлраннинг под яркое огненное шоу вечернего фестиваля. Возрастные ограничения – 12+;
- Горькая полынь (21 км) – полумарафон среди засухи, зноя и горькой полыни, подходит для участников старше 16 лет;
- Молчаливая степь (45 км) – степной ультрамарафон со стартом от лагеря Сказка через посёлок Киляковка. Строго 18+;
- Мёртвая вода (70 км) – пыль, песок, спуски и подъёмы и даже «мёртвая» вода – это лишь малая часть того, с чем предстоит столкнуться самым опытным атлетам. Возрастные ограничения – 18+.
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