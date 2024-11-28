Исследование: вот чью сторону собаки выбирают во время семейных ссор

Новое исследование показало, что собаки, ставшие свидетелями конфликтов между членами семьи, пытаются успокоить ту сторону, которую они воспринимают как жертву. Они чаще подходят к тому, кого считают пострадавшей стороной, избегая общения с агрессором.

Учёные Университета Буэнос-Айреса в Аргентине наблюдали за 23 собаками различных пород, когда владельцы разыгрывали семейные конфликты. Собаки внимательно следили за происходящим, испытывая стресс во время ссоры между владельцами.

Эксперимент состоял из двух этапов. Сначала хозяева вступали в спор, пытаясь забрать какой-то предмет, находящийся между ними. Один из владельцев начинал кричать на другого, делая угрожающий жест и захватывая предмет. После этого оба участника садились, игнорируя друг друга.

Во время конфликта собаки чаще обращали внимание на жертву, стараясь подойти ближе к ней, избегая агрессора. На этапе примирения собаки старались успокоить пострадавшего, показывая дружелюбное поведение, пишет Daily Mail.

Исследование, опубликованное в журнале Ethology, показало, что животные предпочитают успокаивать жертву, а не вступать в конфронтацию с агрессорами. Это свидетельствует о том, что собака воспринимает семью как единое целое и старается поддерживать гармонию внутри группы.

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