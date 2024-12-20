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Просыпаетесь среди ночи? Эксперт раскрыла простой трюк, который поможет быстро заснуть

Просыпаетесь среди ночи? Эксперт раскрыла простой трюк, который поможет быстро заснуть
Простой трюк поможет быстро заснуть
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Если вы лежите в три часа ночи с широко открытыми глазами и изо всех сил пытаетесь снова заснуть, вам может помочь один необычный приём. О безотказном методе рассказала эксперт по вопросам здорового образа жизни Хизер Гордон, пишет Daily Mail.

Специалист говорит, что для начала нужно закрыть глаза. Следующий шаг — выполнить серию вращательных движений глазами. Сначала направьте взгляд вниз, а затем возвратите его в центр. После этого посмотрите налево, в центр, направо и снова верните в центр.

После этого упражнения необходимо вращать глазами по часовой стрелке, а затем против. Наконец, в завершение направьте взгляд к переносице.

Хизер Гордон утверждает, что после выполнения нескольких циклов таких упражнений человек засыпает. Исследования показывают, что движения глаз могут повышать уровень гормона сна — мелатонина.

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