Грандиозный спортивный старт: в Москве прошли соревнования «Скорость»

Событие собрало около 1000 бегунов. 23 и 24 ноября в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». В субботу участники показали свои силы в индивидуальных дисциплинах 60 м, 400 м и 800 м. А в воскресенье выступили на дистанциях 200 м и 1500 м.

Кульминацией каждого соревновательного дня стали эстафеты: 4х200 м в субботу и шведская эстафета 200-400-600-800 м в воскресенье. Кроме того, профессиональные атлеты провели для участников несколько мастер-классов. Тренеры Бегового сообщества рассказали участникам, как правильно разминаться, вести себя на дорожке, передавать палочку во время эстафеты, по какой дорожке бежать и многое другое.

Результаты первого соревновательного дня:

60 м

Мужчины

Александр Ястребцев – 7,13; Максим Андреев – 7,22; Сергей Ермаков – 7,24.

Женщины

Валерия Никифорова – 7,69; Екатерина Агапова – 7,82; Виктория Ильина – 7,84.

400 м

Мужчины

Михаил Клец – 53,11; Андрей Гурьев – 53,19; Ильгиз Галлямов – 53,23.

Женщины

Татьяна Белова – 58,56; Анастасия Емельянинова – 58,60; Анастасия Субботина – 1.00,77.

800 м

Мужчины

Артём Сериков – 1.55,38; Кирилл Чернов– 1.55,67; Иван Поленин – 1.56,30.

Женщины

Юлия Зубарева– 2.14,35; Екатерина Этина – 2.20,15; Евгения Индина – 2.23,82.

Эстафета 4х200 м

Беговой Университет – 1.35,39; Восемьногосьминог – 1.35,66; Физика Поля – 1.37,03.

Результаты второго соревновательного дня:

200 м

Мужчины

Валерий Кружков – 23,32; Максим Моисеев – 23,79; Кирилл Сергиенко – 25,05.

Женщины

Анастасия Емельянова – 25,86; Анна Шалыгина – 26,41; Полина Крупенкова – 26,98.

1500 м

Мужчины

Максим Ликсаков – 3.58,44; Дмитрий Скороход – 4.02,48; Павел Куприянов – 4.03,52.

Женщины

Екатерина Этина – 4.45,57; Елена Калашникова – 4.52,59; Дарья Плотникова – 5.09,66.

Эстафета 200-400-600-800 м

Восемьногосьминог – 4.39,69; SpeedRace Records Breakers – 4.39,78; Молодые ветераны – 4.46,95.

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