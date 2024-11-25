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Грандиозный спортивный старт: в Москве прошли соревнования «Скорость»

Грандиозный спортивный старт: в Москве прошли соревнования «Скорость»
Соревнования «Скорость»
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Событие собрало около 1000 бегунов. 23 и 24 ноября в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». В субботу участники показали свои силы в индивидуальных дисциплинах 60 м, 400 м и 800 м. А в воскресенье выступили на дистанциях 200 м и 1500 м.

Кульминацией каждого соревновательного дня стали эстафеты: 4х200 м в субботу и шведская эстафета 200-400-600-800 м в воскресенье. Кроме того, профессиональные атлеты провели для участников несколько мастер-классов. Тренеры Бегового сообщества рассказали участникам, как правильно разминаться, вести себя на дорожке, передавать палочку во время эстафеты, по какой дорожке бежать и многое другое.

Результаты первого соревновательного дня:

60 м

Мужчины

  1. Александр Ястребцев – 7,13;
  2. Максим Андреев – 7,22;
  3. Сергей Ермаков – 7,24.

Женщины

  1. Валерия Никифорова – 7,69;
  2. Екатерина Агапова – 7,82;
  3. Виктория Ильина – 7,84.

400 м

Мужчины

  1. Михаил Клец – 53,11;
  2. Андрей Гурьев – 53,19;
  3. Ильгиз Галлямов – 53,23.

Женщины

  1. Татьяна Белова – 58,56;
  2. Анастасия Емельянинова – 58,60;
  3. Анастасия Субботина – 1.00,77.

800 м

Мужчины

  1. Артём Сериков – 1.55,38;
  2. Кирилл Чернов– 1.55,67;
  3. Иван Поленин – 1.56,30.

Женщины

  1. Юлия Зубарева– 2.14,35;
  2. Екатерина Этина – 2.20,15;
  3. Евгения Индина – 2.23,82.

Эстафета 4х200 м

  1. Беговой Университет – 1.35,39;
  2. Восемьногосьминог – 1.35,66;
  3. Физика Поля – 1.37,03.

Результаты второго соревновательного дня:

200 м

Мужчины

  1. Валерий Кружков – 23,32;
  2. Максим Моисеев – 23,79;
  3. Кирилл Сергиенко – 25,05.

Женщины

  1. Анастасия Емельянова – 25,86;
  2. Анна Шалыгина – 26,41;
  3. Полина Крупенкова – 26,98.

1500 м

Мужчины

  1. Максим Ликсаков – 3.58,44;
  2. Дмитрий Скороход – 4.02,48;
  3. Павел Куприянов – 4.03,52.

Женщины

  1. Екатерина Этина – 4.45,57;
  2. Елена Калашникова – 4.52,59;
  3. Дарья Плотникова – 5.09,66.

Эстафета 200-400-600-800 м

  1. Восемьногосьминог – 4.39,69;
  2. SpeedRace Records Breakers – 4.39,78;
  3. Молодые ветераны – 4.46,95.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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