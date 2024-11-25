Грандиозный спортивный старт: в Москве прошли соревнования «Скорость»

Событие собрало около 1000 бегунов. 23 и 24 ноября в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». В субботу участники показали свои силы в индивидуальных дисциплинах 60 м, 400 м и 800 м. А в воскресенье выступили на дистанциях 200 м и 1500 м.
Кульминацией каждого соревновательного дня стали эстафеты: 4х200 м в субботу и шведская эстафета 200-400-600-800 м в воскресенье. Кроме того, профессиональные атлеты провели для участников несколько мастер-классов. Тренеры Бегового сообщества рассказали участникам, как правильно разминаться, вести себя на дорожке, передавать палочку во время эстафеты, по какой дорожке бежать и многое другое.
Результаты первого соревновательного дня:
60 м
Мужчины
- Александр Ястребцев – 7,13;
- Максим Андреев – 7,22;
- Сергей Ермаков – 7,24.
Женщины
- Валерия Никифорова – 7,69;
- Екатерина Агапова – 7,82;
- Виктория Ильина – 7,84.
400 м
Мужчины
- Михаил Клец – 53,11;
- Андрей Гурьев – 53,19;
- Ильгиз Галлямов – 53,23.
Женщины
- Татьяна Белова – 58,56;
- Анастасия Емельянинова – 58,60;
- Анастасия Субботина – 1.00,77.
800 м
Мужчины
- Артём Сериков – 1.55,38;
- Кирилл Чернов– 1.55,67;
- Иван Поленин – 1.56,30.
Женщины
- Юлия Зубарева– 2.14,35;
- Екатерина Этина – 2.20,15;
- Евгения Индина – 2.23,82.
Эстафета 4х200 м
- Беговой Университет – 1.35,39;
- Восемьногосьминог – 1.35,66;
- Физика Поля – 1.37,03.
Результаты второго соревновательного дня:
200 м
Мужчины
- Валерий Кружков – 23,32;
- Максим Моисеев – 23,79;
- Кирилл Сергиенко – 25,05.
Женщины
- Анастасия Емельянова – 25,86;
- Анна Шалыгина – 26,41;
- Полина Крупенкова – 26,98.
1500 м
Мужчины
- Максим Ликсаков – 3.58,44;
- Дмитрий Скороход – 4.02,48;
- Павел Куприянов – 4.03,52.
Женщины
- Екатерина Этина – 4.45,57;
- Елена Калашникова – 4.52,59;
- Дарья Плотникова – 5.09,66.
Эстафета 200-400-600-800 м
- Восемьногосьминог – 4.39,69;
- SpeedRace Records Breakers – 4.39,78;
- Молодые ветераны – 4.46,95.
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