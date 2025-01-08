Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Врач назвал простой способ снизить суточную калорийность рациона на 500 калорий

Врач назвал простой способ снизить суточную калорийность рациона на 500 калорий
Как снизить суточную калорийность рациона?
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт предлагает заменить некоторые ультраобработанные продукты на лёгкие альтернативы, что позволит снизить калорийность рациона и улучшить общее состояние здоровья.

Доктор Крис Ван Туллекен — ведущий BBC, врач-инфекционист и автор книги «Ультраобработанные люди» — утверждает, что замена ультраобработанных продуктов на более натуральные варианты может помочь сократить суточную калорийность рациона на 500 калорий. Он поделился простыми способами, которые не только избавят от лишних химикатов, но и улучшат общее состояние здоровья.

Так, эксперт рекомендует использовать свежие помидоры вместо готовой томатной пасты, домашние соусы вместо магазинных, а также заменить сладкие энергетики на кофе или чай. Также он советует выбирать замороженные фрукты и натуральный йогурт вместо мороженого, орехи вместо чипсов и запечённые картофельные дольки вместо замороженных чипсов.

Читайте также:
Из пышки в фитоняшку: как всего за полгода я преобразилась до неузнаваемости
Из пышки в фитоняшку: как всего за полгода я преобразилась до неузнаваемости

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android