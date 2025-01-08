Врач назвал простой способ снизить суточную калорийность рациона на 500 калорий

Эксперт предлагает заменить некоторые ультраобработанные продукты на лёгкие альтернативы, что позволит снизить калорийность рациона и улучшить общее состояние здоровья.

Доктор Крис Ван Туллекен — ведущий BBC, врач-инфекционист и автор книги «Ультраобработанные люди» — утверждает, что замена ультраобработанных продуктов на более натуральные варианты может помочь сократить суточную калорийность рациона на 500 калорий. Он поделился простыми способами, которые не только избавят от лишних химикатов, но и улучшат общее состояние здоровья.

Так, эксперт рекомендует использовать свежие помидоры вместо готовой томатной пасты, домашние соусы вместо магазинных, а также заменить сладкие энергетики на кофе или чай. Также он советует выбирать замороженные фрукты и натуральный йогурт вместо мороженого, орехи вместо чипсов и запечённые картофельные дольки вместо замороженных чипсов.

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