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Бабушка 12 внуков побила мировой рекорд, отжавшись 1575 раз

Бабушка 12 внуков побила мировой рекорд, отжавшись 1575 раз
ДоннаЖан Уайлд
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Спортивная пенсионерка признаётся, что лишь пытается быть мотивацией для своих детей и внуков. Донне-Жан Уайлд из Канады 59 лет, однако это нисколько не мешает ей вести активный образ жизни и достигать новых вершин. Недавно она попала в Книгу рекордов Гиннесса, сделав за час 1575 отжиманий.

У Донны-Жан 12 внуков. Каждый из них пришёл поддержать бабушку. Ребята стояли рядом с ней, держа в руках таблички с мотивирующими надписями, и даже придумали специальные кричалки.

Мне пришлось побороть слёзы счастья и эмоции, чтобы продолжать двигаться вперёд, — поделилась Уайлд.

За первые 20 минут попытки Донна-Жан смогла выполнить 620 отжиманий, а после несколько снизила темп. Рекордсменка рассказала представителям Книги рекордов Гиннесса, что влюбилась в отжимания, когда готовилась побить мировой рекорд в беге в начале 2024 года. Тогда она делала по 500 отжиманий в день, чтобы прийти в идеальную форму.

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