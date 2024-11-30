Звезда «Властелина колец» Шон Эстин поправился на 13 кг ради роли в фильме

Актёру пришлось постараться, чтобы преобразиться. Шон Эстин, известный по роли Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец», рассказал, как готовился к съёмкам в образе хоббита. По словам артиста, пока его коллеги сбрасывали лишние килограммы, он их набирал.

Да, я прилично заработал благодаря «Властелину колец», но, чтобы сыграть толстого и глупого хоббита, мне пришлось очень много есть, — поделился Шон.

По словам Эстина, за время съёмочного процесса он набрал 13 килограммов. Как только работа над «Властелином колец» была завершена, актёр начал худеть. Ему удалось сбросить лишний вес благодаря спорту и правильному питанию. Шон вернулся к своей привычной форме за несколько месяцев.

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