Том Хэнкс назвал самый трудный возраст для человека: учёные не согласны

Том Хэнкс недавно заявил, что уже пережил свой худший год, однако учёные заявили, что он ошибается. Голливудский актёр сказал, что 35 лет — самый трудный возраст.

Ваш метаболизм останавливается, гравитация начинает вас тянуть вниз, ваши кости начинают изнашиваться, вы стоите по-другому. Думаю, сейчас я в лучшей форме. Знаете почему? Потому что мои дети выросли, я получаю достаточно физических упражнений и могу правильно питаться. В 35 лет так делать нельзя — жизнь такая тяжёлая.

Между тем Стив Хоффманн — профессор вычислительной биологии в Институте старения имени Лейбница в Германии — утверждает, что самый трудный возраст в жизни на самом деле приходится на период между 45 и 50 годами.

У меня нет причин сомневаться в том, что Том Хэнкс в 35 лет испытывал какие-то физиологические нарушения. Однако эпидемиологические данные говорят нам, что заболеваемость многими возрастными заболеваниями и нарушениями начинает расти примерно через 10–15 лет. Это может быть период жизни, когда многие люди начинают осознавать некоторые из симптомов, описанных Томом.

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