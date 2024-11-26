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Райан Рейнольдс похвастался идеальными мускулами в образе снежного человека

Райан Рейнольдс похвастался идеальными мускулами в образе снежного человека
Райан Рейнольдс
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Актёр слишком соскучился по холодному сезону, поэтому решил максимально приблизить его наступление. Райан Рейнольдс снялся в образе снеговика. Актёр проводит в тренажёрном зале часы, поэтому даже ледяной человек в его исполнении может похвастаться идеальными мускулами.

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

Фото: Кадр из рекламного ролика

Праздники могут заставить почувствовать себя одиноко даже неживого снеговика! Но разве это не сезон надежды? Это — время для настоящего чуда, — отметил Рейнольдс.

Для Райана спорт уже давно стал важной частью жизни. Он начал активно тренироваться несколько лет назад для съёмок в фильме о Дэдпуле. С того момента Рейнольдс продолжает поддерживать упругость и рельефность мышц, не упуская возможности лишний раз продемонстрировать результат упорной работы над собой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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