Кара Делевинь поделилась лайфхаком для укладки бровей

В этом деле модели точно можно доверять. Уже много лет Кара Делевинь остаётся обладательницей бровей, о которых мечтают миллионы девушек по всему миру. Манекенщица прославилась благодаря своему выразительному взгляду.

Кара рассказала, что с детства нашла способ укладки бровей, которым пользуется до сих пор. По словам модели, этот простой лайфхак поможет сделать любые брови более аккуратными и выразительными. Делевинь советует использовать для укладки волосков обыкновенный лак для волос.

Меня постоянно спрашивают, чем я зачёсываю брови. Ещё в детстве я обнаружила, что бабушкин лак для волос классно держит мои брови. Я пользуюсь маленькой щёточкой, которую обильно сбрызгиваю из обычного баллончика, — рассказала манекенщица.

Кара отметила, что часто специальные гели для бровей слишком густые или совсем не фиксируют волоски. С лаком для волос таких проблем возникнуть не должно.

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