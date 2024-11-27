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Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет: он родился в год крушения «Титаника»

Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет: он родился в год крушения «Титаника»
Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет
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Самый старый мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд умер в доме престарелых в Великобритании всего через несколько месяцев после установления рекорда. Как пишет Mirror, он родился в год крушения «Титаника».

Британец официально получил титул старейшего мужчины в мире после смерти предыдущего рекордсмена Хуана Висенте Переса Моры, который умер в возрасте 114 лет. Однако обладателем рекорда Джон Альфред Тиннисвуд пробыл недолго — всего через несколько месяцев он скончался.

Мужчина родился 26 августа 1912 года. Он стал вдовцом почти 40 лет назад в 1986 году после 44 лет брака.

В Книгу рекордов Гиннесса британца вписали в апреле 2024 года. Тогда он объяснил своё долголетие чистой удачей, предположив, что ему, вероятно, помог активный образ жизни, который он вёл ранее.

Джон Альфред Тиннисвуд умер в понедельник, 25 ноября, в доме престарелых. У него остались дочь, четверо внуков и трое правнуков.

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