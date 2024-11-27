Шесть ошибок в питании могут замедлять рост мышечной массы

Сертифицированный диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала неправильные привычки в питании, которые могут ухудшить прогресс в наборе мышечной массы. Эксперт выделил шесть распространённых ошибок:

Недостаточное потребление белка. Белок необходим для восстановления и роста мышц. Рекомендуется употреблять от 1,2 до 1,8 г белка на 1 кг веса тела, распределяя его равномерно в течение дня. Недостаток калорий. Для роста мышц необходимы калории. Если вы не потребляете больше, чем сжигаете, ваше тело может использовать мышцы как источник энергии. Недостаточное потребление углеводов. Углеводы являются основным источником энергии. Их нехватка может снизить производительность и замедлить восстановление после тренировок. Недостаток гидратации. Вода важна для всех функций организма, включая восстановление мышц. Пейте воду постоянно в течение дня, особенно до, во время и после тренировок. Игнорирование полезных жиров. Жиры необходимы для выработки гормонов, поддерживающих рост мышц. Включайте в рацион авокадо, орехи и жирную рыбу. Пренебрежение едой после тренировки. После физической нагрузки организму нужны питательные вещества для восстановления. Рекомендуется употреблять сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после занятий.

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