Не ешьте после пяти вечера: учёные рассказали, чем грозит поздний ужин

Группа экспертов из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета нашла серьёзные последствия для здоровья у людей, которые едят после пяти вечера. Научная работа опубликована в журнале Nutrition and Diabetes.

В новом исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 75 лет, которые имели избыточный вес или страдали ожирением и преддиабетом или диабетом 2-го типа. Их разделили на две группы: первая употребляла большую часть калорий до 17:00, другая — после. Они ели одну и ту же пищу, потребляли одинаковое количество калорий, просто в разное время дня.

По словам учёных, у людей, которые потребляют 45% или более своих ежедневных калорий после 17:00, снижается способность организма регулировать уровень сахара в крови. Поздний приём пищи может значительно увеличить риск развития диабета.

Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону падает из-за циркадного ритма.

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