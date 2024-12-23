Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Не ешьте после пяти вечера: учёные рассказали, чем грозит поздний ужин

Не ешьте после пяти вечера: учёные рассказали, чем грозит поздний ужин
Учёные рассказали, чем грозит поздний ужин
Аудио-версия:
Комментарии

Группа экспертов из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета нашла серьёзные последствия для здоровья у людей, которые едят после пяти вечера. Научная работа опубликована в журнале Nutrition and Diabetes.

В новом исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 75 лет, которые имели избыточный вес или страдали ожирением и преддиабетом или диабетом 2-го типа. Их разделили на две группы: первая употребляла большую часть калорий до 17:00, другая — после. Они ели одну и ту же пищу, потребляли одинаковое количество калорий, просто в разное время дня.

По словам учёных, у людей, которые потребляют 45% или более своих ежедневных калорий после 17:00, снижается способность организма регулировать уровень сахара в крови. Поздний приём пищи может значительно увеличить риск развития диабета.

Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону падает из-за циркадного ритма.
Читайте также:
Простая привычка после ужина поможет сохранить стройную фигуру

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android