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Скарлетт Йоханссон — о главном плюсе старения: тебе всё равно на чужое мнение

Скарлетт Йоханссон — о главном плюсе старения: тебе всё равно на чужое мнение
Скарлетт Йоханссон
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Несколько дней назад актрисе исполнилось 40 лет. С каждым годом Скарлетт Йоханссон всё чётче понимает: возраст — это лишь цифра в паспорте. Актриса рассказала, что обнаружила существенный плюс старения, который помогает здорово держать самооценку на уровне.

Звезда фильма «Люси» поделилась, что с возрастом научилась адекватно реагировать на критику со стороны и не тратить силы на мнение людей, которые так и норовят уколоть её в самые больные места.

Чем старше ты становишься, тем меньше обращаешь внимание на всё, что говорят окружающие. Это невероятно раскрепощает. Спасибо за это возрасту! — заявила Йоханссон.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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