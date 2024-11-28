Скарлетт Йоханссон — о главном плюсе старения: тебе всё равно на чужое мнение

Несколько дней назад актрисе исполнилось 40 лет. С каждым годом Скарлетт Йоханссон всё чётче понимает: возраст — это лишь цифра в паспорте. Актриса рассказала, что обнаружила существенный плюс старения, который помогает здорово держать самооценку на уровне.

Звезда фильма «Люси» поделилась, что с возрастом научилась адекватно реагировать на критику со стороны и не тратить силы на мнение людей, которые так и норовят уколоть её в самые больные места.

Чем старше ты становишься, тем меньше обращаешь внимание на всё, что говорят окружающие. Это невероятно раскрепощает. Спасибо за это возрасту! — заявила Йоханссон.

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