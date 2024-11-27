Неузнаваемая Наталия Орейро в прошлась по ковровой дорожке в шикарном образе

Актриса посетила церемонию награждения премии «Эмми», которая прошла в Нью-Йорке. Наталия Орейро прошлась по ковровой дорожке мероприятия в роскошном длинном чёрном платье. Авторы образа — дизайнеры аргентинского бренда Ramirez.

Наталия Орейро Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Изюминкой лука звезды сериала «Дикий ангел» стали перчатки и прозрачные вставки. Орейро также поэкспериментировала с причёской. Актриса вспомнила один из главных трендов нулевых и сделала треугольную чёлку. Точно такую же Наталия носила, когда находилась на пике своей популярности.

20 лет назад Орейро была одной из тех звёзд, быть похожими на которых мечтали девушки со всего мира. Сейчас актриса продолжает карьеру в кинематографе и даже периодически работает над проектами российских режиссёров. Наталия часто бывает в Москве и называет её одним из своих любимых городов.

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