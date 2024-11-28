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Мэтью Макконахи поделился рецептом своего фирменного салата с тунцом

Мэттью Макконахи поделился рецептом своего фирменного салата с тунцом
Мэттью Макконахи
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Актёр называет себя мастером в приготовлении этого блюда. Мэттью Макконахи поделился рецептом любимого салата с тунцом. С ним справится даже тот, кто совсем не умеет готовить.

Всё начинается с основы – филе хорошего тунца. А главный секрет заключается в идеальном соусе. Его я готовлю из майонеза, лимонного сока, васаби и небольшого количества уксуса, — рассказал исполнитель главной роли в фильме «Джентльмены».

Макконахи добавляет к рыбе мелконарезанный красный лук, маринованные корнишоны с укропом, немного халапеньо, яблоко, агаву, кукурузу и зелёный горошек. По словам Мэттью, лучше всего оставить салат в холодильнике на ночь – к утру получится идеальная консистенция и яркий вкус.

Нужно убрать салат в холод, чтобы он полностью застыл. Тогда у него будет правильный вкус, — подчеркнул актёр.

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