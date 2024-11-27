В России собака утонувшего мужчины четыре дня ждала его возвращения у места трагедии

История, произошедшая в Башкирии, тронула сердца многих людей. Обычную дворнягу по кличке Белка в регионе окрестили «башкирским Хатико»: она на протяжении четырёх дней ждала возвращения утонувшего хозяина на месте трагедии. Мужчину искали всё это время.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, трагедия произошла 24 ноября в Караидельском районе Башкирии. 59-летний мужчина попытался сократить путь, переезжая реку по тонкому льду на велосипеде. Лёд не выдержал, и мужчина моментально ушёл под воду.

Очевидцы бросились на помощь, но один из мужчин тоже провалился под лёд. Спасателям удалось его вытащить и отправить в больницу.

Велосипед пропавшего нашли водолазы на семиметровой глубине только на следующий день. Поисковая операция продолжалась в тяжёлых условиях, сегодня днём тело мужчины было наконец обнаружено.

Все эти четыре дня собака пропавшего мужчины не уходила далеко от места трагедии, словно надеясь на чудо.

Ждала и верила, но чуда не случилось. Сегодня надежда в глазах собаки погасла

Эту историю делает ещё более душераздирающей тот факт, что семь лет назад этот же мужчина на этом же месте пережил трагедию. Вместе с женой и другом он переправлялся через реку на лодке, она перевернулась. Тогда выжить удалось только ему — утонувшему на днях мужчине.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.