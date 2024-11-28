Названы главные модные тренды и антитренды зимы

Стилисты предлагают экспериментировать. Эксперты журнала Glamour проанализировали тренды зимнего сезона и рассказали, что модно носить во время холодов. На протяжении последних нескольких лет одним из главных стильных трендов остаются вещи из натуральных тканей – шерсти и кашемира.

Стилисты отметили, что в этом сезоне на пике популярности костюмы с юбками и брюками с яркими принтами, а вот классические монохромные варианты пока стоит отложить на дальнюю полку. В случае если речь идёт о комплектах с юбками, то наиболее трендовой сейчас считается длина мини.

При этом из модных списков на грядущую зиму пропали комбинезоны, а также вещи из тонких тканей. Например, в новых коллекциях ведущих модных брендов вряд ли получится найти пиджаки или брюки, сшитые изо льна. Подобные ткани ушли из трендов, по крайней мере, до следующей весны.

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