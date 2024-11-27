Мощная магнитная буря накроет Землю в конце недели

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают о приближающейся мощной магнитной буре, которая затронет Землю в ночь на 29 ноября 2024 года.

Геомагнитная активность достигнет пика с полуночи до полудня, интенсивность удара составит шесть баллов. Затем буря начнёт слабеть, но с 18:00 до 21:00 в пятницу ожидается повторная вспышка средней силы.

Согласно прогнозам экспертов, вероятность магнитной бури 29 ноября составит 20%, а сильного магнитного шторма — 40%.

Следует отметить, что в ноябре наблюдается снижение солнечной активности. Если в октябре произошло девять солнечных вспышек, то в ноябре зафиксирована всего одна. Это привело к уменьшению числа магнитных бурь: в октябре их было шесть, а в этом месяце — всего одна, в ночь с 9 на 10 ноября.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.