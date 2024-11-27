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Мощная магнитная буря накроет Землю в конце недели

Мощная магнитная буря накроет Землю в конце недели
Мощная магнитная буря накроет Землю
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Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают о приближающейся мощной магнитной буре, которая затронет Землю в ночь на 29 ноября 2024 года.

Геомагнитная активность достигнет пика с полуночи до полудня, интенсивность удара составит шесть баллов. Затем буря начнёт слабеть, но с 18:00 до 21:00 в пятницу ожидается повторная вспышка средней силы.

Согласно прогнозам экспертов, вероятность магнитной бури 29 ноября составит 20%, а сильного магнитного шторма — 40%.

Следует отметить, что в ноябре наблюдается снижение солнечной активности. Если в октябре произошло девять солнечных вспышек, то в ноябре зафиксирована всего одна. Это привело к уменьшению числа магнитных бурь: в октябре их было шесть, а в этом месяце — всего одна, в ночь с 9 на 10 ноября.

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