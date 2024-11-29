Инсайдер рассказал, какие блюда подаются на мероприятиях, на которых бывает Кейт Миддлтон

Через несколько дней состоится традиционный рождественский приём, который принцесса Уэльская организовывает каждый год. В списке приглашённых, как правило, высокопоставленные лица Великобритании, люди, которые внесли значительный вклад в развитие страны, а также гости из других государств.

Разумеется, к вопросам организации приёма Кейт Миддлтон подходит со всей ответственностью. За угощения на празднике отвечают лучшие повара Букингемского дворца. Принцесса всегда была большой любительницей индийской кухни, поэтому на мероприятиях с её участием на столе обычно стоит хотя бы несколько блюд с пряными специями.

Кроме того, гостям обычно предлагают закуски с нежным домашним паштетом, лёгкие салаты, а на сладкое — ирисный пудинг. Что касается напитков, то в этом вопросе Миддлтон не ставит рамки. На её праздниках всегда предлагается широкий выбор.

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