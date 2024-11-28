Кендалл Дженнер сделала самую стильную стрижку сезона

Модель решилась на кардинальные перемены. Кендалл Дженнер продолжает экспериментировать со своей внешностью. Несколько лет манекенщица носила длинные локоны, однако поддалась тенденциям и сделала трендовый боб.

Кендалл Дженнер Фото: fwrd.com

Кендалл появилась в новом образе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Дженнер позировала перед фотографами в стильном кожаном пиджаке, который надела на голое тело, и в классических брюках.

Стилисты утверждают, что короткий боб ещё несколько сезонов будет одной из самых трендовых стрижек. Более того, по мнению экспертов, с помощью такой длины волос можно добиться эффекта лифтинга. О том, какие ещё стрижки обладают «омолаживающим» эффектом, можно прочитать здесь.

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