Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Кендалл Дженнер сделала самую стильную стрижку сезона

Кендалл Дженнер сделала самую стильную стрижку сезона
Кендалл Дженнер
Аудио-версия:
Комментарии

Модель решилась на кардинальные перемены. Кендалл Дженнер продолжает экспериментировать со своей внешностью. Несколько лет манекенщица носила длинные локоны, однако поддалась тенденциям и сделала трендовый боб.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: fwrd.com

Кендалл появилась в новом образе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Дженнер позировала перед фотографами в стильном кожаном пиджаке, который надела на голое тело, и в классических брюках.

Стилисты утверждают, что короткий боб ещё несколько сезонов будет одной из самых трендовых стрижек. Более того, по мнению экспертов, с помощью такой длины волос можно добиться эффекта лифтинга. О том, какие ещё стрижки обладают «омолаживающим» эффектом, можно прочитать здесь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Названы главные модные тренды и антитренды зимы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android