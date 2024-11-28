Элтон Джон рассказал о жизни после потери зрения

Музыкант частично ослеп. Элтон Джон полностью утратил зрение на правом глазу из-за перенесённой несколько месяцев назад инфекции. По словам артиста, ситуация становится сложнее, ведь теперь его подводит ещё и левый глаз.

Джон пожаловался, что не может ничего читать или смотреть. Бо́льшую часть времени Элтон проводит с закрытыми глазами. Пока врачи делают крайне осторожные прогнозы относительно здоровья музыканта, однако сам он надеется, что сможет справиться.

У меня есть вера в то, что всё будет хорошо, но сейчас я будто бы немного застрял. Я даже не знаю, буду ли записывать в студии новый альбом, поскольку сейчас с трудом могу разобрать тексты песен, — заявил артист.

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