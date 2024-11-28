Ирина Шейк поделилась атмосферными фотографиями из русской бани

Модель показала, как отдыхает в перерывах между съёмками и показами. Ирина Шейк уже много лет живёт за границей, однако признаётся, что сильно любит Россию и всё, что с ней связано.

Манекенщица уже показывала, как пьёт чай с хорошо знакомыми всем нам шоколадными батончиками и конфетами «Москвичка», ест бутерброды с колбасой, а теперь Ирина похвасталась тем, как проводит время в бане. Шейк поделилась в своём личном блоге кадрами, сделанными в парилке.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Баня — один из секретов красоты Ирины. Спа-процедуры помогают модели не только расслабиться, но также поддерживать идеальный водный баланс организма, избавляться от отёков, а также отдыхать телом и душой перед долгими трудовыми буднями.

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