Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

София Вергара восхитила поклонников фото, сделанными на отдыхе

София Вергара восхитила поклонников фото, сделанными на отдыхе
София Вергара
Аудио-версия:
Комментарии

Пока все мы готовимся к зиме, актриса наслаждается теплом. Звезда фильма «Красотки в бегах» живёт свою лучшую жизнь. София Вергара поделилась фотографиями, сделанными во время отдыха в Лос-Анджелесе.

София Вергара

София Вергара

Фото: Из личного архива Софии Вергары

Актриса позировала перед камерой в лёгком платье с цветочным принтом. Нежный образ подчеркнул и без того идеальную фигуру Софии. Вергара сделала свою фирменную укладку с лёгкими локонами и естественный макияж.

Сейчас Вергара сосредоточена на семье и домашних делах, поэтому не так часто появляется на светских мероприятиях. Именно качественный отдых и время наедине с собой и близкими актриса называет одним из своих секретов красоты. Поклонники актрисы шутят, что ей пора открывать собственные курсы по расслаблению.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Джаред Лето поделился атмосферными фото из похода в горы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android