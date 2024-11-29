София Вергара восхитила поклонников фото, сделанными на отдыхе

Пока все мы готовимся к зиме, актриса наслаждается теплом. Звезда фильма «Красотки в бегах» живёт свою лучшую жизнь. София Вергара поделилась фотографиями, сделанными во время отдыха в Лос-Анджелесе.

София Вергара Фото: Из личного архива Софии Вергары

Актриса позировала перед камерой в лёгком платье с цветочным принтом. Нежный образ подчеркнул и без того идеальную фигуру Софии. Вергара сделала свою фирменную укладку с лёгкими локонами и естественный макияж.

Сейчас Вергара сосредоточена на семье и домашних делах, поэтому не так часто появляется на светских мероприятиях. Именно качественный отдых и время наедине с собой и близкими актриса называет одним из своих секретов красоты. Поклонники актрисы шутят, что ей пора открывать собственные курсы по расслаблению.

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