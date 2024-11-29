Волшебное завершение недели: 29 ноября начинает работать каток в «Лужниках»

Гостей площадки ждёт настоящая зимняя сказка. 29 ноября в «Лужниках», на территории Южного спортивного центра, откроется один из самых больших катков Москвы. Организаторы создали по-настоящему волшебную атмосферу. Идеальный лёд, новогодний антураж, световое оформление — лишь часть сюрпризов, которые ждут посетителей. А уже 1 декабря на катке пройдут мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню хоккея: турнир по настольному хоккею, шоу чирлидеров хоккейных команд и многое другое.

В раздевальном павильоне можно не только взять коньки напрокат и с комфортом подготовиться к выходу на лёд, но ещё и посетить выставку спортивного инвентаря, который использовался любителями фигурного катания и хоккея в разные годы: уникальные ретроконьки, клюшки, шайбы и прочие атрибуты.

Каток «Лужники» Фото: Пресс-служба спорткомплекса «Лужники»

Расписание работы катка в «Лужниках»

Вторник-пятница — 2 сеанса:

с 16:00 до 18:30;

с 19:30 до 22:30.

Выходные и праздничные дни — 4 сеанса:

с 9:30 до 11.30;

с 12:30 до 15:00;

с 16:00 до 18:30;

с 19:30 до 22:30.

По понедельникам – каток не работает.

Согреться и отдохнуть после ледового сеанса можно в специальной чилл-зоне. Там расположены столики, костровые чаши, а также фотозоны. Кроме того, в течение всего сезона на территории катка будут проводиться мастер-классы, спортивные соревнования, квизы и много других интересных мероприятий для взрослых и самых маленьких гостей.

15 декабря на катке «Лужники» отметят День чая. В честь этого события на площадке пройдёт большой фестиваль традиций зимнего чаепития. В канун Нового года гостей катка будут поздравлять с наступающим Дед Мороз и Снегурочка. 3 января для посетителей катка пройдёт программа «Согревающая сказка» — это йога на льду и постновогодний городской перформанс. Фигуристы выступят с авторскими программами, объединяющими образы любимых новогодних сказок.

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