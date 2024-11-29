Кулинарный тренд для новогоднего стола: как приготовить «дубайский оливье»

Необычное блюдо станет идеальным дополнением праздничного меню. Оливье уже давно стал неотъемлемой частью новогоднего стола, а фудблогер Петрос Казаков рассказал, как можно удивить гостей яркой подачей этого салата. Повар предложил приготовить вместо привычной версии «дубайский оливье», который выглядит как торт.

Дубайский оливье Фото: @papanya_n1

Для приготовления начинки понадобятся следующие ингредиенты:

картофель (4 шт.);

морковь (2 шт.);

яйцо (3-4 шт.);

колбаса докторская (200 г);

солёный огурец (200 г);

майонез для заправки, соль / перец по вкусу.

Необходимо отварить овощи и яйца, нарезать все ингредиенты мелким кубиком и смешать с майонезом. Выложить в кондитерское кольцо и равномерно распределить.

Дубайский оливье Фото: Кадр из видео Петроса Казакова (@papanya_n1)3

Для заливки:

зелёный замороженный горошек (800 г);

сметана (100 г);

майонез (100 г);

желатин (25 г);

вода (200 мл);

соль (1 ч. л.).

Отварить горошек, добавить к нему сметану, майонез и соль, после чего пюрировать. Добавить в получившуюся массу желатин, замоченный в воде (при желании можно окрасить смесь с помощью нескольких капель пищевого красителя). Процедить и залить в кондитерское кольцо, чуть раздвинув его основу. Оставить в холодильнике до застывания. Можно подавать!

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