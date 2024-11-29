Кулинарный тренд для новогоднего стола: как приготовить «дубайский оливье»

Необычное блюдо станет идеальным дополнением праздничного меню. Оливье уже давно стал неотъемлемой частью новогоднего стола, а фудблогер Петрос Казаков рассказал, как можно удивить гостей яркой подачей этого салата. Повар предложил приготовить вместо привычной версии «дубайский оливье», который выглядит как торт.
Дубайский оливье
Фото: @papanya_n1
Для приготовления начинки понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель (4 шт.);
- морковь (2 шт.);
- яйцо (3-4 шт.);
- колбаса докторская (200 г);
- солёный огурец (200 г);
- майонез для заправки, соль / перец по вкусу.
Необходимо отварить овощи и яйца, нарезать все ингредиенты мелким кубиком и смешать с майонезом. Выложить в кондитерское кольцо и равномерно распределить.
Дубайский оливье
Фото: Кадр из видео Петроса Казакова (@papanya_n1)3
Для заливки:
- зелёный замороженный горошек (800 г);
- сметана (100 г);
- майонез (100 г);
- желатин (25 г);
- вода (200 мл);
- соль (1 ч. л.).
Отварить горошек, добавить к нему сметану, майонез и соль, после чего пюрировать. Добавить в получившуюся массу желатин, замоченный в воде (при желании можно окрасить смесь с помощью нескольких капель пищевого красителя). Процедить и залить в кондитерское кольцо, чуть раздвинув его основу. Оставить в холодильнике до застывания. Можно подавать!
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