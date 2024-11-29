Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Кулинарный тренд для новогоднего стола: как приготовить «дубайский оливье»

Кулинарный тренд для новогоднего стола: как приготовить «дубайский оливье»
Дубайский оливье
Аудио-версия:
Комментарии

Необычное блюдо станет идеальным дополнением праздничного меню. Оливье уже давно стал неотъемлемой частью новогоднего стола, а фудблогер Петрос Казаков рассказал, как можно удивить гостей яркой подачей этого салата. Повар предложил приготовить вместо привычной версии «дубайский оливье», который выглядит как торт.

Дубайский оливье

Дубайский оливье

Фото: @papanya_n1

Для приготовления начинки понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель (4 шт.);
  • морковь (2 шт.);
  • яйцо (3-4 шт.);
  • колбаса докторская (200 г);
  • солёный огурец (200 г);
  • майонез для заправки, соль / перец по вкусу.

Необходимо отварить овощи и яйца, нарезать все ингредиенты мелким кубиком и смешать с майонезом. Выложить в кондитерское кольцо и равномерно распределить.

Дубайский оливье

Дубайский оливье

Фото: Кадр из видео Петроса Казакова (@papanya_n1)3

Для заливки:

  • зелёный замороженный горошек (800 г);
  • сметана (100 г);
  • майонез (100 г);
  • желатин (25 г);
  • вода (200 мл);
  • соль (1 ч. л.).

Отварить горошек, добавить к нему сметану, майонез и соль, после чего пюрировать. Добавить в получившуюся массу желатин, замоченный в воде (при желании можно окрасить смесь с помощью нескольких капель пищевого красителя). Процедить и залить в кондитерское кольцо, чуть раздвинув его основу. Оставить в холодильнике до застывания. Можно подавать!

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Мэттью Макконахи поделился рецептом своего фирменного салата с тунцом
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android