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Россияне объявили голодовку на круизном лайнере из-за того, что не попали в Антарктиду

Россияне объявили голодовку на круизном лайнере из-за того, что не попали в Антарктиду
Круизный лайнер Swan Hellenic Diana
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Люди отдали за это путешествие больше миллиона рублей. Российские туристы оказались в ловушке на круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Пассажиры должны были сделать 15 высадок и добраться до Антарктиды. Лайнер вышел из Кейптауна 13 ноября.

Через две недели после отплытия капитан судна сообщил о непредвиденной ситуации – судно сломалось, из-за чего доплыть на нём до Антарктиды невозможно. Было принято решение поменять курс и добраться до Аргентины. К этому моменту пассажиры успели сделать лишь три высадки и побывать на коротких экскурсиях.

На борту лайнера находятся в том числе туристы из России. Путешественники в ужасе из-за сорванного круиза, поскольку отдали за него приличные сбережения – некоторые из них копили деньги несколько лет. В знак протеста россияне третий день голодают и требуют полную компенсацию стоимости тура. Представители компании, занимавшейся организацией круиза, пообещали вернуть 50% стоимости поездки или предоставить скидку в размере 65% на следующее путешествие.

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