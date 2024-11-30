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Опубликован прогноз погоды в Москве на декабрь

Специалисты Гидрометцентра России опубликовали доклад по прогнозу аномалий температуры и осадков на декабрь.

В первый месяц зимы средняя месячная температура воздуха в Москве ожидается в пределах от -4 до -7 градусов — незначительно, но выше нормы.

В Москве теплее, чем в окружающей местности. В центральной части города средняя температура воздуха на 1-2 градуса выше, чем в окрестностях.

Что касается осадков, то их количество будет в пределах среднего многолетнего значения. Нормой в декабре в Москве является 51 миллиметр осадков.

Метеорологи добавили, что ноябрь в Москве был аномально тёплым.

Средняя температура превысила норму на 2 градуса, осадков выпало значительно больше месячной нормы (150%).

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