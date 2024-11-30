Опубликован прогноз погоды в Москве на декабрь

Специалисты Гидрометцентра России опубликовали доклад по прогнозу аномалий температуры и осадков на декабрь.
В первый месяц зимы средняя месячная температура воздуха в Москве ожидается в пределах от -4 до -7 градусов — незначительно, но выше нормы.
В Москве теплее, чем в окружающей местности. В центральной части города средняя температура воздуха на 1-2 градуса выше, чем в окрестностях.
Что касается осадков, то их количество будет в пределах среднего многолетнего значения. Нормой в декабре в Москве является 51 миллиметр осадков.
Метеорологи добавили, что ноябрь в Москве был аномально тёплым.
Средняя температура превысила норму на 2 градуса, осадков выпало значительно больше месячной нормы (150%).
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