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Дочери Брюса Уиллиса показали, как их отец выглядит сейчас

Дочери Брюса Уиллиса показали, как их отец выглядит сейчас
Брюс Уиллис
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Актёр отпраздновал День благодарения в кругу семьи. 28 ноября в Соединённых Штатах отмечался важный праздник. Брюс Уиллис провёл его вместе с близкими. Дочери артиста поделились новыми снимками с отцом.

Брюс Уиллис с дочерьми

Брюс Уиллис с дочерьми

Фото: Из личного архива Брюса Уиллиса

Брюс позировал вместе с Таллулой и Скаут в уютной домашней обстановке. Для праздничного обеда исполнитель главной роли в фильме «Крепкий орешек» надел свитер, на передней части которого были вышиты его инициалы.

Сейчас весь мир для Брюса Уиллиса сосредоточен на его близких. Актёр несколько лет борется с лобно-височной деменцией и уже с большим трудом узнаёт даже родных. Семья Брюса делает всё для того, чтобы помочь ему как можно дольше сохранять важные воспоминания.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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