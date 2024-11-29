Дочери Брюса Уиллиса показали, как их отец выглядит сейчас

Актёр отпраздновал День благодарения в кругу семьи. 28 ноября в Соединённых Штатах отмечался важный праздник. Брюс Уиллис провёл его вместе с близкими. Дочери артиста поделились новыми снимками с отцом.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: Из личного архива Брюса Уиллиса

Брюс позировал вместе с Таллулой и Скаут в уютной домашней обстановке. Для праздничного обеда исполнитель главной роли в фильме «Крепкий орешек» надел свитер, на передней части которого были вышиты его инициалы.

Сейчас весь мир для Брюса Уиллиса сосредоточен на его близких. Актёр несколько лет борется с лобно-височной деменцией и уже с большим трудом узнаёт даже родных. Семья Брюса делает всё для того, чтобы помочь ему как можно дольше сохранять важные воспоминания.

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