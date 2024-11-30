В Австралии запретили детям до 16 лет пользоваться социальными сетями

Закон вступает в силу с января 2025 года. Правительство Австралии утвердило проект, согласно которому детям и подросткам полностью запрещается пользоваться рядом социальных сетей. По мнению авторов инициативы, таким образом возможно защитить психическое здоровье подрастающего поколения.

Ожидается, что в полной мере закон начнёт действовать через год. Пока у детей останется доступ к некоторым поисковым системам, видеохостингам, а также ряду мессенджеров. В правительстве Австралии отметили, что данный законопроект поддерживают около 77% населения страны.

Ответственность за соблюдение закона будет нести непосредственно руководство социальных сетей. За неисполнение предписаний обещают выписывать штрафы, размер которых может достигать $ 32 млн.

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