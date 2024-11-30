1 декабря откроются катки по всей Москве: что ждёт посетителей в этот день

Площадки будут работать бесплатно. 1 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» состоится открытие сразу 10 катков в разных точках столицы. Жители и гости города смогут выйти на лёд в парках «Никулино», «Северные Дубки», на улице Фестивальной, Ленинском проспекте, на Северном речном вокзале, на территориях спортивных комплексов «Битца» и «Авангард», а также проекта «Московские сезоны».

В день открытия посетителей ждут показательные выступления и мастер-классы от известных фигуристов: Аделины Сотниковой, Татьяны Волосожар и многих других. Особенно интересно будет на ледовой площадке Северного речного вокзала. Каток будет работать с 10:00 до 22:00.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться заранее. Гости смогут принять участие в интересных конкурсах, эстафетах и многом другом. На территории ледовой площадки будет открыт тёплый павильон. Там же можно заточить свои коньки или взять их напрокат.

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