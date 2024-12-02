От +2 до -8 градусов: в Москве на этой неделе ожидаются температурные перепады

Минусовая температура придёт на смену аномальному теплу в столице России. Прогноз погоды в Москве на эту неделю опубликовал Гидрометцентр.

Перемены в погоде будут связаны с прохождением атмосферного фронта в среду, в зоне которого прогнозируется снег — небольшой, местами умеренной интенсивности. Вслед за фронтом влияние на погоду будет оказывать антициклон. На его западной периферии в выходные температура немного повысится.

Во вторник, 3 декабря, в Москве ночью и днём будет 0…+2 градуса. В среду столбики термометров покажут 0…-2 градуса днём, в четверг похолодает до -2…-4 градусов.

В пятницу, 6 декабря, синоптики прогнозируют -1…-6 градусов, а ночью температура понизится до -3…-8 градусов. В субботу в дневные часы будет 0…-5 градусов, а ночью похолодает до -2…-7 градусов.

Небольшой снег ожидается в среду, пятницу и субботу.

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