Любимый салат на японский манер: как приготовить новогодние роллы

Рецепт оценят любители японской кухни. Казалось бы, совместить привычные нам рецепты и азиатский колорит невозможно, а вот фудблогер Самсебе Сушист придумал, как это можно сделать. Он предлагает приготовить для праздничного стола новогодние роллы.
Ингредиенты:
- свёкла (1 штука);
- картофель (1 штука);
- морковь (1 штука);
- яйцо (1 штука);
- сёмга;
- зелёный лук;
- майонез.
Новогодние роллы
Фото: Кадр из видео Самсебе Сушист (@sam_sebesushist)
Овощи и яйца отварить. Свёклу нарезать на тонкие пластины (легче всего сделать это с помощью овощечистки) и разложить ровным слоем на коврик для суши. Картофель, морковь и яйца натереть, выложить слоями, смазывая каждый майонезом.
Новогодние роллы
Фото: Кадр из видео Самсебе Сушист (@sam_sebesushist)
Равномерно распределить кусочки сёмги и зелёный лук. Аккуратно скрутить в ролл и обернуть плёнкой. Охладить в холодильнике и нарезать на равные части. Можно подавать к столу!
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