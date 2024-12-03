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Любимый салат на японский манер: как приготовить новогодние роллы

Любимый салат на японский манер: как приготовить новогодние роллы
Новогодние роллы
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Рецепт оценят любители японской кухни. Казалось бы, совместить привычные нам рецепты и азиатский колорит невозможно, а вот фудблогер Самсебе Сушист придумал, как это можно сделать. Он предлагает приготовить для праздничного стола новогодние роллы.

Ингредиенты:

  • свёкла (1 штука);
  • картофель (1 штука);
  • морковь (1 штука);
  • яйцо (1 штука);
  • сёмга;
  • зелёный лук;
  • майонез.
Новогодние роллы

Новогодние роллы

Фото: Кадр из видео Самсебе Сушист (@sam_sebesushist)

Овощи и яйца отварить. Свёклу нарезать на тонкие пластины (легче всего сделать это с помощью овощечистки) и разложить ровным слоем на коврик для суши. Картофель, морковь и яйца натереть, выложить слоями, смазывая каждый майонезом.

Новогодние роллы

Новогодние роллы

Фото: Кадр из видео Самсебе Сушист (@sam_sebesushist)

Равномерно распределить кусочки сёмги и зелёный лук. Аккуратно скрутить в ролл и обернуть плёнкой. Охладить в холодильнике и нарезать на равные части. Можно подавать к столу!

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