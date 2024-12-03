Любимый салат на японский манер: как приготовить новогодние роллы

Рецепт оценят любители японской кухни. Казалось бы, совместить привычные нам рецепты и азиатский колорит невозможно, а вот фудблогер Самсебе Сушист придумал, как это можно сделать. Он предлагает приготовить для праздничного стола новогодние роллы.

Ингредиенты:

свёкла (1 штука);

картофель (1 штука);

морковь (1 штука);

яйцо (1 штука);

сёмга;

зелёный лук;

майонез.

Новогодние роллы Фото: Кадр из видео Самсебе Сушист (@sam_sebesushist)

Овощи и яйца отварить. Свёклу нарезать на тонкие пластины (легче всего сделать это с помощью овощечистки) и разложить ровным слоем на коврик для суши. Картофель, морковь и яйца натереть, выложить слоями, смазывая каждый майонезом.

Новогодние роллы Фото: Кадр из видео Самсебе Сушист (@sam_sebesushist)

Равномерно распределить кусочки сёмги и зелёный лук. Аккуратно скрутить в ролл и обернуть плёнкой. Охладить в холодильнике и нарезать на равные части. Можно подавать к столу!

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