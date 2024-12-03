Психолог объяснила, почему женщины и мужчины по-разному относятся к сексу

Эволюция определяет различие в отношении к сексу у женщин и мужчин, считает эволюционный социальный психолог доктор Сара Хилл. Она поделилась интересным наблюдением относительно различий в восприятии интимного контакта.

Эксперт рассказала об исследовании, проведённом учёными из Университета Флориды. В рамках эксперимента привлекательные модели-мужчины и модели-женщины подходили к незнакомцам на территории университетского кампуса и делали им одно из трёх предложений: провести вместе вечер, отправиться домой или заняться сексом.

Результаты исследования показали, что подавляющее большинство мужчин (около 80%) охотно соглашались на предложение заняться сексом. Женщины, напротив, проявляли большую сдержанность, предпочитая проводить время иначе.

По мнению Сары Хилл, такое поведение объясняется эволюционными механизмами. Женщинам, в отличие от мужчин, приходится нести ответственность за беременность и последующий уход за ребёнком, что делает их более осторожными в вопросах сексуальных отношений.

Женщины, которые были готовы на секс без обязательств, подвергались наказанию, потому что на протяжении большей части нашей эволюционной истории это могло привести к беременности, отметила доктор Хилл. В то же время для мужчин согласие на случайный секс означало эволюционную победу, ведь оно увеличивает шансы на передачу генов.

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